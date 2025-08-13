イタリア・ローマを代表するラグジュアリーブランド フェンディ（FENDI）は、2025−26年秋冬のメンズコレクションから、メゾンの伝統と革新が融合したレザースニーカー「フェンディ フィット（FENDI Fit）」を発売する。「フェンディ フィット」は、上質なスムースカーフレザーを使用したレースアップのロートップスニーカー。1925年の創業以来、フェンディの職人たちに受け継がれてきた「セレリア」のハンドステッチを同色で施し