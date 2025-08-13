■台風11号(ポードル) 【画像】今後の沖縄・全国の天気 2025年8月13日18時45分発表 13日18時の実況種別    台風大きさ    -強さ    強い存在地域    台湾海峡中心位置    北緯23度20分 (23.3度)東経119度35分 (119.6度)進行方向、速さ    西北西 35 km/h (19 kt)中心気圧    965 hPa中心付近の最大風速 