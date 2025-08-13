◆パ・リーグオリックス４―７楽天（１３日・京セラドーム大阪）オリックスは３連勝を逃した。ＣＳ出場を争う４位・楽天には４連敗となり、ゲーム差も３に。この日は先発・曽谷が苦しかった。序盤３回で４点を与え、立て直すことができず５回途中で降板。自己ワーストの６失点と乱れた。７月１１日の日本ハム戦（エスコンフィールド）で８勝目を挙げたのを最後に、１か月勝ち星のない左腕は「ふがいない投球になってしまい、申