熱中症対策に有効とされるスポーツドリンクとして有名な「ポカリ」と「アクエリアス」。似ているようで、実は別モノだといいます。何がどう違うのか…取材しました。【画像で見る】激しい運動中に飲むべきなのはどっち？“ポカリ”と“アクエリ”実は飲むべきシーンが違った！山形純菜キャスター：スポーツドリンクのポカリスエットとアクエリアス、それぞれのイメージについて街の声、SNSの声をもとにまとめました。【ポカリス