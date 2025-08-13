東京2025世界陸上の開幕まで1か月となった13日、東京スカイツリー®のライティングセレモニーが行われた。【写真を見る】織田裕二さん「ひとつ残らずこの目に焼き付けたい」東京2025世界陸上開幕まで1か月、東京スカイツリーが「江戸紫」色にイベントに参加した大会スペシャルアンバサダーの織田裕二さん（57）は、大会メインカラーの「江戸紫」にライトアップされた東京スカイツリーを前にし「嬉しいですね、東京世界陸上がい