（資料写真）神奈川県警伊勢原署は１３日、建造物等以外放火の疑いで、綾瀬市深谷中５丁目、とび職の男（２７）を再逮捕した。再逮捕容疑は、４月２０日午前０時２０分ごろ、伊勢原市内の月決め駐車場で、軽乗用車１台に放火して焼損させた、としている。署によると、男は「火を付けたことは間違いない。車を燃やすつもりはなかった」と供述し、容疑を一部否認している。防犯カメラ映像などから男が浮上した。男は７月１２日