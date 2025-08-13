セブン-イレブン・ジャパン（東京都千代田区）が、プライベートブランド「セブンプレミアム」と「セブンプレミアム ゴールド」商品の割引セールを、8月18日から14日間限定で実施します。「金のハンバーグ」や「金のビーフシチュー」が15％引き「セブンプレミアム ゴールド」は、「セブンプレミアム」ブランドの中でも“最上級のブランド”と位置づけて展開されているシリーズ。9月28日に15周年を迎えることから、対象の商品が15