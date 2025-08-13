◇パ・リーグオリックス4―7楽天（2025年8月13日京セラD）オリックスは序盤の失点が響き、対楽天戦は4連敗。4位楽天に3ゲーム差まで迫られた。7点差を追う6回に杉本と太田の適時打で3点を返し、7回には宗の犠飛でさらに得点。5回まで3安打に抑えられていた楽天・古謝を攻めたが、反撃は及ばなかった。先発の曽谷はボイトに2ランを献上するなど、今季ワーストの6失点を喫して5回途中KO。「不甲斐ない投球になってしまい