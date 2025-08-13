9回DeNA2死一塁、林が右越えに2ランを放つ＝神宮DeNAが4本塁打で得点を重ね、連敗を4で止めた。0―1の三回に蝦名が逆転2ランを放ち、六回に代打・筒香が3ラン。九回にも林、佐野の連続本塁打で加点した。東はリーグ単独トップの11勝目。ヤクルトは投手陣が崩れた。