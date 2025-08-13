グラビアアイドルのRaMu（らむ、28）が13日、自身のXを更新。ペットに噛まれたことが原因で、蜂窩（ほうか）織炎になったことを明かした。 【写真】痛々しい！腫れた右手 RaMuは「血液検査の結果感染症の数値が10.3で普通は0.3だそうだ!白血球も1万超えてる!完全になる蜂窩織炎 1週間2種類の点滴生活を強いられている!」と、点滴を投与されている腕や腫れた右手の画像とともに症状を報告。「みんなもペットに噛まれたら1分以