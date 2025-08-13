5回3失点で白星が付かなかった巨人・田中将大(C)産経新聞社巨人・田中将大が8月13日の中日戦（東京ドーム）に先発。4回まで無失点に封じたが、5回に味方のエラーが絡んで3失点。3-3の6回から2番手・菊地大稀が送られ、日米通算199勝目は、またもお預けとなった。【動画】フォークが落ち切らず…田中将大が同点打を浴びたシーン6回途中2失点と力投した8月7日ヤクルト戦（同）から中5日。中日相手には、4月3日の敵地での前回対戦