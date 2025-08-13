「黒潮盃・Ｓ３」（１３日、大井）感涙のＶゴールだ−。３番人気のマウンテンローレルが直線３頭の叩き合いから抜け出し、破竹の５連勝で初のタイトルを奪取。３／４馬身差で競り負けた５番人気のセイエイが２着に入り、上位２頭に「第２７回ジャパンダートクラシック・Ｊｐｎ１」（１０月８日・大井）への優先出走権が与えられた。１番人気のミクニサンビームはゴール前で遅れて３着に敗れた。内にセイエイ、外にミクニサン