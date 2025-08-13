日本テレビ系「踊る！さんま御殿！！」が１２日、放送され、ザ・たっち、三倉茉奈＆三倉佳奈ら、双子、三つ子が大集合した。中でも存在感を放ったのが、ともに身長１９０ｃｍ超えの３８歳、斉藤ブラザーズ。全日本プロレスで活躍する双子プロレスラー、斉藤ジュン（兄）と斉藤レイ（弟）で、番組では、力士時代の写真も公開された。実は２人は２３歳の時、大相撲出羽海部屋の力士として入門。０９年９月場所から兄ジュン（元