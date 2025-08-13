リヴァプールで日本代表MF遠藤航とともにプレーしていたポルトガル代表FWディオゴ・ジョタ。7月3日にスペインで起きたランボルギーニが大破する事故により、弟アンドレ・シウヴァとともに亡くなった。28歳のジョタは、結婚披露宴をしたばかりで、夫人と幼い子供3人が残されることにもなった。そのジョタと対戦したこともあった元ウェストハムのジャマイカ代表FWミカイル・アントニオも交通事故を経験したことがある。2024年12月に