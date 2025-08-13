AKB48が13日、グループの公式YouTubeで「卒業生も現役も大集合！AKB4820周年記念シングル発売SP」を生配信し、OGの大島優子（36）が12月に開催される20周年記念コンサートに出演することがサプライズ発表された。今年12月8日で劇場デビューからちょうど20周年を迎えるAKB。この日はAKB48劇場から生配信されたイベントに小嶋陽菜、高橋みなみ、前田敦子も出演し、OGとして参加するシングル66枚目シングル「Ohmypumpkin！