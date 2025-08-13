◇プロ野球セ・リーグ DeNA10-2ヤクルト(13日、神宮球場)連敗を4で止めたDeNA。この日は打線が好調で二桁得点、4本のホームランが飛び出しました。6回にホームランを放った筒香嘉智選手は、「前の選手がチャンスをつくってくれたので、なんとしてでもかえすという気持ちで打席に入りました」と振り返りました。「ホームランいったかなと思った」という当たりは、チームを勢いづける3ランホームランに。「ここ最近勝てていなかった