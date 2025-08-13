『Jリーグの今』を伝えるJ論チャンネル。今回は・河合貴子さん「浦レポ by 浦和フットボール通信」・海江田哲朗さん「スタンド・バイ・グリーン」上記の2名が集合し『クラブW杯、現地取材で感じた世界との差とは』などについて語った動画となります◯関連LIVE・J再開に向けて夏の補強などで変わった勢力図をおさらい。J1番記者座談会ライブ【川崎F×浦和×東京V】