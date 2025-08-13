「ヤクルト２−１０ＤｅＮＡ」（１３日、神宮球場）苦しんだＤｅＮＡが連敗を４でストップ。蝦名の逆転２ランに、代打・筒香の３ランも飛び出し、エース・東がハーラー単独トップの１１勝目を挙げた。リーグ最速で１０勝を挙げてから連敗と苦しんでいた東は、この日も快投というわけではなかった。それでもエースとして粘り、仕事を全うしていく。二回には先頭の山田にソロ本塁打を被弾し、続く古賀にも二塁打を浴びたが、後