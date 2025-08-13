新日本プロレス真夏の祭典「Ｇ１クライマックス」１３日浜松大会のＢブロック最終公式戦で、鷹木信悟（４２）がドリラ・モロニー（２８）から５勝目を挙げた。ここまで４勝４敗の鷹木は、ブロック突破のためには勝利が最低条件。序盤からモロニーと激しい肉弾戦を展開した。バーニングドラゴンとドリラキラーの切り返し合戦からパイルドライバーでマットに突き刺されると、ザ・ゴアも浴びて窮地に陥った。それでもドリラキラ