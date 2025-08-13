「広島０−２阪神」（１３日、マツダスタジアム）広島が今季１８度目の完封負けを喫した。ミスを連発し、投手戦を落とした。０−０の三回は先頭・高橋のゴロを三塁手・佐々木がファンブル。投手に出塁を許すと、次打者・近本のゴロを一塁手・モンテロが後逸し、無死二、三塁にピンチが広がった。その後、中野の犠飛で先制を許すと、大瀬良が暴投し、森下の生還を許した。右腕は序盤を無安打にとどめながらも２失点した。初