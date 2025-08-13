３回横浜ＤｅＮＡ２死一塁、逆転の２ランを放ちベンチ前でポーズを決める蝦名＝神宮◆横浜ＤｅＮＡ１０−２ヤクルト（神宮球場）打撃好調の蝦名が今季初の１番起用に応えた。１点を追う三回２死一塁、アビラのツーシームを左翼席にたたき込んだ。自己最多の４号逆転２ラン。「良い感触でしっかりと振り抜くことができた」と、満足げに振り返った。これで８試合連続安打とし、８月の打率は試合前の時点で５割に迫る。５日の広島