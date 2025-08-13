タレントの熊切あさ美が１３日に自身のインスタグラムを更新。ピンクをテーマにしたコーデを披露した。熊切は「楽しかったなそしてｎａｉｌ変えたよやっぱりピンクがすき今日はたくさん笑ったからお腹空いた（原文ママ）」とつづり、ピンクのドレス姿や新しくしたピンクのネイルを披露した。この投稿にファンからは「美しさに連休は癒されてます」「美人さん」「あさみちゃんかわいい」「可愛いネイルですね。すっごく