◆ＪＥＲＡセ・リーグ広島０―２阪神（１３日・マツダスタジアム）広島は、恒久平和を願って全員が背番号８６の特別ユニホームを着用した「ピースナイター」を勝利で飾れなかった。３回は佐々木、モンテロの連続失策で無死二、三塁のピンチを招き、中野の犠飛で先制点を献上。さらに暴投で２点目を奪われ、無安打で２失点。野手陣は攻撃でも援護できず、今季１８度目の完封負け。大瀬良は６回２安打２失点（自責０）で７敗目。