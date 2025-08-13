◆天皇杯▽ラウンド１６東京Ｖ１―２名古屋（１３日・味の素スタジアム）名古屋が東京Ｖに２―１で勝利し、２３年大会以来のベスト８進出を決めた。立ち上がり試合のペースをつかんだのは東京Ｖ。前半７分にＭＦ新井が左サイドからのカットインで右足シュートを放つと、同８分にもＦＷ熊取谷がミドルシュートでゴールに迫る。すると前半１２分。左サイドを抜け出したＭＦ新井が角度のないところから右足シュートをゴール