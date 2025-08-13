12日、木曽郡上松町の国道で商業施設から右折して出てきた普通乗用車と直進していた普通乗用車が衝突する事故がありました。この事故で直進していた車を運転していた81歳の男性が重傷です。事故があったのは木曽郡上松町の国道19号です。警察によりますと、きのう午後6時前、愛知県犬山市の60歳・男性が運転する普通乗用車がコンビニエンスストアの駐車場から右折して出ようとしたところ、塩尻市方面を直進していた南木曽町の81歳