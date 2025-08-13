SNSなどで注目を集める一卵性三つ子、佐藤三兄弟（佐藤綾人、佐藤颯人、佐藤嘉人）が、12日放送の日本テレビ系『踊る！さんま御殿!!』（毎週火曜後8：00）に初出演した。【写真】完全に一致…一卵性三つ子の佐藤三兄弟この日のテーマは「仲良しすぎる有名人兄弟姉妹SP」。明石家さんまから「斉藤三兄弟」と紹介されると、3人そろって「佐藤三兄弟です」とシンクロ。過去に同じ女性から全員が告白されたエピソードなどを披露