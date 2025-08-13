◇パ・リーグ日本ハム-ロッテ（2025年8月13日エスコンＦ）日本ハムが劇的なサヨナラ勝ちで連敗を4で止めた。2-2の9回1死満塁で水谷が左前打で決めた。2-2の9回。先頭の石井が四球を選び、清宮の中前打、マルティネスの三失などで1死満塁とお膳立てした。気合満点の水谷は初球は空振りするも、高野脩の2球目フォークを捉え、三遊間を破った。「人生初サヨナラなんで。めちゃくちゃ気持ちいい！テンション上がりすぎて、