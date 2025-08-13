子宮頸がんの再々再発を公表している、俳優の古村比呂さんが、自身のブログを更新。「帯状疱疹」と診断されたことを報告しました。 【写真を見る】【がん闘病】古村比呂さん「帯状疱疹」を発症「私の発疹は首と右側の頭皮に出来て頭はとにかく痛い」 「身体の方にもチラホラ水ぶくれ」「いつもピリピリヒリヒリ」８月７日に抗がん剤治療を受けた後、ここ数日、頭痛や微熱、発疹などの症状が出たため、療養して