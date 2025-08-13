子どもが食事中に「おかわりしたい」と言ってきたとき、ママたちは自分の分を分けますか？家でも外食でも、「おかわり欲しい！」と元気に言われたときに、用意した分がすでになくなっていたらどうするか。これは家庭で地味に揉めがちなテーマのひとつかもしれません。『家でも外食でも、子どもがおかわりを欲しがっても余っていないときは、これはママとパパの分だからとあげません。でも旦那は自分の分をいくらでもあげるタイプ