イラストレーター・ぢゅの氏による人気の「mofusand」から、見た目もキュンなダイカットコスメシリーズが新登場♡2025年8月7日より、ハンドクリームとリップトリートメントが発売されました。スイーツにゃんの可愛い姿がチューブになった癒しアイテムは、保湿力も香りも文句なし。全国のバラエティストアやドラッグストア、粧美堂公式オンラインストアでも購入可能です。 mofusan