圧巻の姿「この動きは凄い」無人の劇場で美しいV字バランスを決めた女優の上白石萌音(鹿児島県出身)に注目が集まった。「ナイツ・テイル ARENA LIVE 全公演を終えました！」とインスタグラムに綴り、10日まで東京ガーデンシアターで行われたミュージカル「ナイツ・テイル -騎士物語-」のオフショットを公開。牢番の娘を演じた上白石は、誰もいない劇場の舞台の中央でV字バランスを決める1枚を添え「すばらしい演奏に耳と心を委