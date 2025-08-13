「今年の夏、なんか蚊が少なくない？」 【写真を見る】「蚊がいない？」から一転「蚊の逆襲が始まるかも」と専門家が推測「産卵から成虫まで最短10日」 そんな話が岡山市内でもちらほら聞こえます。 害虫に詳しい東洋産業の大野竜徳さんは、「ここまでは暑すぎて猛暑で蚊が夏バテしていただけで、蚊の逆襲が始まるかもしれない」と話します。 2025年の蚊の動向は？ ーこの夏、蚊は少なかったのでしょうか？（大野さん）