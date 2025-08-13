◆ウエスタン・リーグ、ソフトバンク4―3くふうハヤテ（13日、タマスタ筑後）左脇腹を痛めで戦列を離れているソフトバンクの今宮健太内野手が実戦復帰後2試合目に臨んだ。ウエスタン・くふうハヤテ戦に「2番遊撃」で先発出場し、3打数無安打だった。今宮は前日から2イニング伸ばし、7イニング守備に就いた。2回には高くバウンドしたゴロを難なくさばく好プレーも見せ「問題ないかな」とうなずいた。7回無死一、二塁の場面