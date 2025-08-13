◆ウエスタン・リーグ、ソフトバンク4―3くふうハヤテ（13日、タマスタ筑後）右脇腹を痛めで戦列を離れているソフトバンクの栗原陵矢内野手が実戦復帰後2試合目で復帰後初安打を放った。ウエスタン・くふうハヤテ戦に「3番指名打者」で先発出場し、2打数1安打1四球だった。4回無死の2打席目で、外角のカットボールを右前へと運んだ。その後、育成藤野恵音の中前適時打で生還した。5回には四球を選び、7回に代打を送られ退