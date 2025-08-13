アベンジャーズの「スタークカー」が復活！ アキュラ NSX ロードスターがモントレーカーウィークに登場2025年8月12日にアキュラは、マーベル映画「アベンジャーズ」に登場した特製のアキュラ「NSX ロードスター」が、10年以上ぶりに公の場に姿を現すことを発表しました。このスーパーヒーロー専用スーパーカーは、世界最高峰の自動車・モータースポーツファンの祭典であるモントレーカーウィークにて展示されます。【画像】こ