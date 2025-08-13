台風11号が13日午後、台湾南東部に上陸しました。これまでに1人が行方不明になり、33人がケガをしていて、7000人以上が避難しています。台湾の気象当局によりますと、台風11号は日本時間の午後2時ごろ、台湾南東部の台東県に上陸しました。山間部や南部を中心に激しい雨が降り、これまでに1人が行方不明、33人がケガをしていて、7000人以上が避難しています。また、空の便400便以上が欠航となっているほか、各地で出勤停止や学校の