■これまでのあらすじレスに悩む妻は義妹のアドバイスに従っていつもと違う下着を身に着け夫を誘ってみます。しかし夫は体調不良を理由に断りました。その後夫はスマホで誰かに妻を断ったことを報告、「愛してるよ」と送っていたのでした。もう女として価値がないの？優しい夫がいて幸せお届けもの登場!?わあ、在宅勤務で食べるランチの配達かな？と、思ったら!?何が「愛を届けに来ました」か！親切そうに義姉にアドバイスして