◇セ・リーグヤクルト2−10DeNA（2025年8月13日神宮）ヤクルトの3連勝はならなかった。2回に主将・山田哲人内野手の7号ソロで先制。だが先発のアビラが3回2死から投手の東を四球で歩かせると1番・蝦名に逆転の2ランを浴びてしまう。さらに林の左三塁打、佐野の中前適時打で3点目を失った。4回に北村恵の3号で追いすがったが、反撃はここまでだった。2番手・小沢が6回2死一、二塁から代打・筒香に3ランを被弾。8回2死