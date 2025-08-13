東京V―名古屋後半、決勝PKを決め祝福される名古屋・稲垣（右から2人目）＝味スタサッカーの第105回天皇杯全日本選手権（日本サッカー協会、Jリーグ主催、共同通信社、NHK共催）は13日、東京・味の素スタジアムで4回戦の残り1試合が行われ、J1名古屋がJ1東京Vに2―1で逆転勝ちし、8強が出そろった。先制を許した名古屋は前半のうちに追い付き、後半に稲垣がPKを決めて勝ち越した。27日に実施予定の準々決勝でJ1広島と対戦す