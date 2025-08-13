「日本ハム−ロッテ」（１３日、エスコンフィールド）４連敗中の日本ハムが八回２死からレイエスの一発で同点に追いついた。１点を追う八回は２死走者なしでレイエスの打席を迎えた。種市に対しフルカウントからの１４２キロのスプリットを左中間席に運ぶ確信の一打を放った。レイエスは８月３日のオリックス戦（京セラ）以来の２２号本塁打となった。値千金の一発にエスコンは大歓声に包まれた。