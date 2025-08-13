前の話を読む。つわりがつらいあまり薬をもらおうとするゆりこ。しかし「薬はない」と言われてしまう。一方、ゆりこが出社しないことで同僚の不満が高まっていた。■話が違うよ…■上司は冷静だが…■予想外のお願いに戸惑い…■ついに不満が漏れる…けいこの退職による人員補充は進まず、さらにゆりこも出社できないまま。独身社員たちへの負担は、ますます重くなっていきました。採用が難しい業界とはいえ、ただでさえ忙しい彼ら