「広島０−２阪神」（１３日、マツダスタジアム）阪神の石井がセ・リーグ最長の３９試合連続無失点を達成した。２点リードの九回から登板した。先頭の中村はフォークで空振り三振。さらにファビアンも空振り三振とし、テンポ良く２死までこぎ着けた。だが、小園には中前打を浴びた。それでも。末包は空振り三振とし、無失点に抑えた。これで歴代１位だった現監督・藤川球児の記録を抜き去り、３９試合連続無失点を達成。セ