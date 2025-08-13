阪神の石井大智投手（２８）が１３日の広島戦（マツダ）で９回に登板。無失点に抑え３９試合連続無失点のプロ野球タイ記録をマークした。石井は２点リードの９回に登場。二死から小園に安打を許したものの、最後は末包を１５１キロ直球で空振り三振に切って落とした。セ・リーグ記録を更新すると同時に２０２１年に平良海馬（西武）がマークしたプロ野球記録に並んだ。試合後は３８試合連続無失点のセ・リーグ記録を持ってい