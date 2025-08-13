西武は１３日のソフトバンク戦（ベルーナ）に３―５と敗れ借金７に戻った。昨年９月２１日のロッテ戦以来、３２６日ぶりの登板となった先発・松本航投手（２８）が試合の流れを決めた。初回、先頭のダウンズに四球を与えた松本は一死後、近藤に右線二塁打、山川を四球で歩かせ満塁のピンチを背負った。続く柳町、牧原に連続適時打を許すなど計４０球を費やし長短５安打、２四球でいきなり大きな５点を失った。この劣勢に西