江ノ電（資料写真）１３日午後４時１０分ごろ、藤沢市片瀬海岸１丁目の江ノ島電鉄湘南海岸公園─江ノ島間の踏切（遮断機、警報機付き）で、男児（２）が鎌倉発藤沢行きの普通電車と接触した。男児は頭を打ち、意識がある状態で病院に搬送された。藤沢署によると、男児は遮断機の下から踏切内に入り、電車の側面と接触したとみられる。江ノ電によると、この事故で全線で一時運転を見合わせ、上下線１２本が運休し、約３９００人