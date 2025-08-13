歌手の藤あや子が「新たな家族」を迎え入れたことを報告した。１３日にインスタグラムで「じゃこ天クン５月２１日に初めて我が家の庭に登場して以来ほとんど毎日ごはんを食べに来て爪研ぎハウスを外に置くとその上でお昼寝したり悠々自適な外猫生活をしておりました３ヶ月弱そんなじゃこ天君と触れ合いなんとも言えない感情が湧いて来ました無事に保護出来たら大切な家族として迎え入れてくれる方に譲渡しようと