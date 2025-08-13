陸上男子８００メートルの日本記録保持者・駒大の落合晃（１年）が１３日、大八木弘明総監督率いる少数精鋭チーム「Ｇｇｏａｔ」のメンバーと共にスイス・サンモリッツ合宿に向けて羽田空港から出発。初の代表入りが視野に入っている東京世界陸上（９月１３〜２１日、東京・国立競技場）へ「しっかりスタミナ面を強化していく。駒大に入ってから長い距離にも少し取り組んでいるので、強化されていると思う」と最終調整へ意気込ん