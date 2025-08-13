◇ウエスタン・リーグソフトバンク4―3くふうハヤテ（2025年8月13日タマスタ筑後）12日に実戦復帰したソフトバンク・今宮健太内野手（34）と栗原陵矢内野手（29）が、2試合連続でスタメン出場した。今宮は「2番・遊撃」で7回まで出場。2併殺打など3打数無安打だったが、痛めていた左脇腹は問題なくフルスイングした。7回無死一、二塁での投前に犠打を決め、「1軍だったら絶対バントだと思った。サインは出ていなかったけ