ホストで実業家のROLAND（ローランド・33）が13日、自身のインスタグラムのストーリーズを更新し、愛車を披露した。「ウチの子が1番可愛い」と写真を投稿したのは、ランボルギーニのオープン・スポーツカーのウラカン。ROLANDは昨年、中古で3000万円ほどのランボルギーニを購入。「マットブラック。内装もこだわってモノトーンのアルカンターラ」と語っていた。その後、ド派手なピンクのラッピングをした姿も披露していたが