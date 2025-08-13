小池百合子都知事（73）が13日、都内で行われた「東京スカイツリーライティングセレモニー」に登壇した。9月13日から東京・国立競技場で行われる陸上世界選手権の開幕まで残り1カ月。小池氏は、大会スペシャルアンバサダーを務める俳優・織田裕二とともに、スカイツリーを大会メインカラーである「江戸紫」にライトアップ。「東京世界陸上 9.13日〜21日」の文字が浮かび上がった。1カ月後に迫った世界陸上。点灯後、小池氏は